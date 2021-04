Vaccini Coronavirus, Campania punita: il deficit continua a salire

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito alla campagna vaccinale in Campania:

"L'Italia accelera sui vaccini ma la Campania resta fanalino di coda nelle consegne a causa dell'assurda discriminazione legata al sistema sanitario sottodimensionato e alla minore aspettativa di vita. Le prime consegne di aprile sono consistenti - 3.284.930 dosi - ma la Campania che ha una popolazione pari al 9,6% ne ha ricevute solo l'8,1%. Nessun'altra regione è stata trattata così male e, visto che la discriminazione territoriale è iniziata con la prima distribuzione del 28 dicembre 2020, il divario rispetto alla quota corretta per popolazione in una settimana si è allargato di altre 50mila dosi rispetto alla denuncia del Mattino del 3 aprile e ormai arriva a 211mila dosi mancanti.

La situazione è ben nota al presidente della Campania Vincenzo De Luca che ieri è tornato sul punto: «Ricordo che noi dobbiamo ancora recuperare 176mila vaccini in meno che hanno mandato in Campania. Oggi la nostra Regione è la più penalizzata d'Italia e ha anche 15.000 dipendenti in meno in sanità rispetto a quanti dovrebbero esserci per la popolazione che abbiamo. Quello che facciamo in Campania con le risorse che abbiamo è un miracolo». Il dato del deficit di vaccini va appunto aggiornato a 211mila".