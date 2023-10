"Va in cielo, piazza una schiacciata da NBA!". Ostigard convince, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Real Madrid 2-3, di seguito le pagelle del difensore del Napoli Leo Ostigard.

Napoli-Real Madrid 2-3, pagelle Ostigard

Gazzetta dello Sport 7

“Il norvegese si esalta nella bolgia del Maradona, andando a segnare il suo secondo gol di testa in quattro giorni. in fase difensiva comunque regge”

Corriere dello Sport 6,5

“Ottobre è il suo mese Champions in fatto di gol: va in cielo e piazza una schiacciata da Nba. Secondo graffio dopo quello ai Rangers, a ottobre 2022. Poi, però, Bellingham lo infila. E ancora. E non basta andare a prenderlo alto ringhiando. Lui, però, non si sfalda e sfiora il 3-3 nel recupero”.

Il Mattino 6,5

"È fatto davvero d’acciaio inossidabile. A segno ancora di testa, a lungo una specie di Krol per come guida in maniera autorevole la difesa. Poi si fa travolgere".

Corriere della Sera 7

“Sale in cielo in tutti i sensi, gran gol. Farà la sua storia”.