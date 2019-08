"Va bene mister": James rimase sorpreso dalla telefonata di Ancelotti per accettare Napoli, il retroscena

Calciomercato Napoli - È il più acclamato dai tifosi del Real. James Rodriguez, anche se è fuori dai programmi di Zidane, è rimasto nei cuori del popolo dei blancos. Come racconta l'edizione odierna de Il Roma l’attaccante dovrà essere ceduto a breve:

"All’Atletico o al Napoli non si sa. Se fosse per i sostenitori dei blancos non si dovrebbe muovere da la. Ma Zidane non lo farebbe giocare. Ecco, quindi, che chi lo cerca ne potrebbe approfittare.

James sarebbe ben felice di poter stare di nuovo alla corte di Ancelotti, a fine stagione è arrivata la telefonata che lo invitava a vestire la maglia azzurra. Una sorpresa non da poco per il colombiano. «Va bene mister», gli rispose subito. Parola data, dunque. Sperando che la trattativa si potesse concludere velocemente. Ed, invece, niente. Si continua a temporaggiare sperando che Jeorge Mendes, il manager del giocatore, riesca a far trovare l’accordo alle due parti"