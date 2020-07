Universiadi, il San Paolo un anno dopo. Il Mattino: De Laurentiis ha ricevuto una promessa da De Luca, presto altri lavori

Ultimissime - Un anno dopo, si ritorna a parlare di Universiasi. Dai venti milioni del San Paolo ai 6 della Scandone e del PalaVesuvio l'impiantistica napoletana gode di ottima salute.

Come riporta Il Mattino:

"Il Covid ha dato un brusco stop a tutte le attività, ma oggi sulla pista di atletica del San Paolo si allenano quattro società di atletica con centinaia di ragazzini. Il San Paolo è praticamente l'impianto di atletica che sta messo meglio in tutta Italia. Ingenti i lavori di restyling con l'arrivo di nuovi sediolini, maxischermi che mancavano dagli anni 80, impianti di illuminazione futuristici. Rimessi a nuovo gli spogliatoi del Napoli e in futuro De Laurentiis ha avuto anche la promessa de De Luca di rinnovare il tunnel che porta dalla porta carraia fino agli spogliatoi. Come dire tutto nuovo di zecca".