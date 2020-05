Under-Napoli, Gazzetta: il turco ha già la valigia in mano, Pallotta cerca soldi per ripianare i debiti

Calciomercato Napoli - Nella tarda serata di ieri, vi abbiamo raccontato in esclusiva del sondaggio del Napoli per il turco Under della Roma. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Diciamo che, a spanne, da una rosa di 28 giocatori più o meno stabilmente in prima squadra, l’obiettivo è scendere a 23, con un taglio del monte ingaggi (prestiti compresi), pari a circa 160 lordi, del 15%. In ogni caso, vendere sarà prioritario, per poi piazzare qualche buon colpo - in stile Smalling o Mkhitaryan - fra prestiti e parametri zero. Per questo motivo non è un mistero che Under, Kluivert e Schick abbiano virtualmente la valigia in mano"