"Un sogno che si avvera", la reazione di Calzona, attendeva in silenzio da ottobre la chiamata di ADL

Napoli - Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli di De Laurentiis. Il terzo di stagione dopo gli esoneri di Rudi Garcia e Walter Mazzarri. Adesso arriva la conferma dell'arrivo in città del nuovo allenatore e c'è anche la reazione alla chiamata di De Laurentiis, spunta un retroscena.

Calzona

Calzona nuovo allenatore del Napoli: la reazione

«Se succede, sarò felice come un bambino. Perché è un sogno che si avvera». Questa la reazione di Francesco Calzona, detto Ciccio che a 55 anni torna per la terza volta sulla panchina del Napoli, ma questa volta lo fa da primo allenatore.

Un'occasione che merita Calzona a Napoli che ha pazientato in silenzio da ottobre, in attesa di questa chiamata che alla fine è arrivata da parte del presidente De Laurentiis, come rivela Il Mattino.

In questi anni ha fatto una gavetta interminabile, pane e veleno, da assistente tecnico, collaboratore, tattico fino ad arrivare a diventare il ct della Slovacchia che ha portato con grande trionfo agli Europei. Adesso Calzona è l'uomo chiamato per salvare la stagione (non certo la faccia) del Napoli e di De Laurentiis.