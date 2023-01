"È un ragazzo eccezionale", ecco perchè Elmas è la versione 2023 di Lobotka

Elmas è la versione 2023 di Lobotka, secondo il Corriere dello Sport. Ovvero: rappresenta un po' quello che ha rappresentato Lobo nella stagione precedente e dunque il giocatore rilanciato e valorizzato da Spalletti. «Che giochi o meno, Elmas è la luce dei miei occhi». Così parlò Spalletti nel corso del ritiro invernale in Turchia.

"Ancelotti aveva spinto per il suo acquisto dal Fenerbahce nell'estate 2019: all'alba dell'incontro con Luciano era un giocatore in crisi d'identità tecnica, ma poi ha riconquistato fiducia in se stesso e dopo un anno e mezzo di lavoro sono arrivati grandi risultati e una dichiarazione. Gioca dove gli chiedono: ma di crisi d'identità, oggi, neanche l'ombra.

Dalla serata con l'Atalanta ha conosciuto un nuovo amore: il gol. Baciato anche con Udinese, Samp su rigore e Juve: 4 nelle ultime 6 partite e 5 considerando il primo con il Lecce in 674 minuti complessivi. Tre partendo dalla panchina e 2 da titolare: nessun centrocampista azzurro ha fatto meglio"