"Un Maradona, c’è solo un Maradona!", la reazione di Messi ai cori del San Paolo: il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla reazione di Messi ai cori pro Maradona delo San Paolo al suo ingresso in campo: "Quando Leo Messi è sfilato verso il centro del campo all’ingresso delle due squadre, il San Paolo ha cominciato a cantare: «Un Maradona, c’è solo un Maradona». E poi: «Olè olè olè, Diego Diego», proprio come accadeva nel settennato caratterizzato dal talento dell’ex pibe de oro. Messi ha ascoltato, ma il suo sguardo non l’ha tradito, è rimasto imperterrito, concentrato su quanto avrebbe dovuto fare di lì a poco. Niente fischi, comunque, perché quel 10 vestito di blaugrana è stato anche giocatore di Maradona nel periodo in cui l’ex fuoriclasse è stato il cittì della nazionale argentina. E poi, a guardarlo bene, un po’ gli assomiglia, nei dribbling, nell’immenso talento che ha tenuto sotto pressione i difensori del Napoli".

