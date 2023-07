Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, è probabile che l’arrivo di De Laurentiis in Val Di Sole ad inizio della prossima settimana determinerà un’accelerazione su vari fronti.

Dovrebbe sbarcare a Dimaro anche Bartolomej Bolek, l’agente di Zielinski che riflette sulla proposta giunta dall’Al Ahli: un triennale a 12 milioni a stagione, al Napoli attendono una proposta ufficiale di circa 25 milioni di euro.