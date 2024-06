Un gesto del Napoli non ha aiutato a rasserenare i rapporti con l'entourage di Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Il caso legato a Khvicha Kvaratskhelia sta infiammando questi giorni di calciomercato per la SSC Napoli, in attesa dell'inizio vero e proprio della sessione estiva. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica un gesto della società non ha aiutato a rasserenare i rapporti tra le parti:



"Kvaratskhelia attualmente guadagna poco più di un milione di euro e l’aver rinviato la questione per oltre un anno sicuramente non ha aiutato a rasserenare i rapporti non tanto col giocatore, ma col suo entourage. Jugeli ha evidentemente alzato la posta. Il Napoli ha già risposto con i fatti rispedendo al mittente 100 milioni del Psg dimostrando la voglia di trattenere Kvaratskhelia a tutti i costi".