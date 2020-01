CdM - Torna il tifo organizzato al San Paolo: dialogo proficuo ultras-Questura, ecco cos'hanno ottenuto

Ultimissime calcio Napoli - Questa sera allo stadio San Paolo di Fuorigrotta andrà di scena Napoli-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi è nettamente in un momento di forma eccellente, rispetto al periodo di depressione della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Ma questa sera tornerà il supporto acceso delle curve.

Come rivela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, gli ultras hanno ottenuto ciò che chiedevano:

"Il San Paolo non offrirà una cornice di pubblico straordinaria ma torneranno i gruppi organizzati per sostenere il Napoli in questo momento difficile, gli azzurri in casa in campionato sono reduci da quattro sconfitte interne consecutive, non accadeva dalla stagione 1997-98, quella del record negativo di quattordici punti conquistati. C’è stato un proficuo dialogo con la Questura di Napoli, il mondo del tifo organizzato ha ottenuto la tolleranza sull’obbligo di occupare il posto indicato sul tagliando e s’impegna a rispettare le regole che vietano di stare in piedi sui sediolini o di occupare le scale d’emergenza. Non ci sarà più l’atmosfera silenziosa di cui hanno approfittato i tifosi avversari, dalla sfida di stasera al San Paolo tornerà a farsi sentire il tifo delle curve".