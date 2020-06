Ultimissime formazioni Napoli-Juventus, Repubblica - Meret tra i pali, tre cambi rispetto all'Inter: Callejon dal 1'!

Ultimissime formazione Napoli-Juventus - Mancano ormai poche ore alla finale di Coppa Italia, Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri devono farsi trovare pronti nelle scelte a pochi giorni dalla gara di ritorno di semifinale: c'è sicuramente stanchezza in qualche protagonista e in questo momento la condizione ha una grossa importanza.

Le ultime di formazione per quanto riguarda il Napoli di Gattuso, le rivela l'edizione odierna di Repubblica:

Tra i pali ci sarà infatti Meret, che avrà la possibilità di riconquistare un posto al sole grazie alla squalifica di Ospina. Mario Rui, Fabiàn e Callejòn daranno invece il cambio a Hysaj, Elmas e Politano, pure con l’obiettivo di assicurare alla squadra maggiore equilibrio ed esperienza, rispetto alla sfida con l’Inter. Il conto alla rovescia sta per finire. Allenamento di rifinitura al San Paolo (invece che al Training Center di Castel Volturno) e ritiro in un albergo in città, ieri sera, com’era successo venerdì scorso alla vigilia della semifinale. Il Napoli s’aggrappa pure alla scaramanzia e ha deciso di avvicinarsi al big match con la Juventus ripetendo nei limiti del possibile lo stesso programma di quattro giorni fa, almeno fino alla partenza in treno per Roma prevista per stamattina alle 10. Anche se la finalissima della Coppa Italia si giocherà alla stadio Olimpico, infatti, gli azzurri hanno stabilito di fare a meno del ritiro nella capitale e il loro viaggio si trasformerà dunque in un autentico blitz, con il ritorno in Frecciarossa nella notte subito dopo la partita. C’entra pure l’emergenza sanitaria, naturalmente. Al seguito ci sarà Aurelio De Laurentiis, che spera di strappare il trofeo ai bianconeri e di prendersi una rivincita personale su Maurizio Sarri. Saranno 90’ ad altissima tensione".