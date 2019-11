Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Il Napoli sfiderà il Liverpool ad Anfield non nel suo momento migliore, causa anche i tanti infortunati. Gli azzurri non riescono più a vincere e sfideranno una delle squadre più forti d'Europa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Mario Rui è arruolabile ma ormai non scende in campo dalla sfida con la Roma e non è in perfette condizioni fisiche.