Repubblica - Callejon, seconda esclusione consecutiva: i problemi del rinnovo pesano come un macigno

Ultimissime calcio SSC Napoli. Sconfitta casalinga che brucia come un macigno quella del Napoli, il Bologna vince in rimonta al San Paolo e sprofonda gli azzurri in una crisi senza fine. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Josè Callejon rimasto in panchina per la seconda volta consecutiva, quasi un inedito assoluto durante la sua esperienza in maglia azzurra. Ancelotti ha giustificato l'esclusione con motivi tattici ma i problemi relativi al rinnovo contrattuale sembrano pesare come un macigno.