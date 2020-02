Sampdoria-Napoli, Il Mattino: Hysaj in ballottaggio con Maksimovic per una maglia da titolare

Ultimissime calcio Napoli. Monday night per il Napoli che gioca domani contro la Sampdoria alle ore 20.45 a Marassi. Trasferta insidiosa, gli azzurri cercheranno i tre punti per dare continuità. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Perché con il rientro in squadra di Maksimovic, e a seguire con quello di Koulibaly, Di Lorenzo potrà nuovamente essere schierato nel suo ruolo naturale di terzino destro e allora per Hysaj le cose si complicheranno. Già per il match di domani con la Sampdoria sarà in ballottaggio per una maglia da titolare con Maksimovic.