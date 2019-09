Quagliarella torna a Napoli, CorSport: "Viveteci voi con uno stalker che vi distrugge i giorni, sottraendovi il sonno e persino la pace"

Ultime calcio Napoli. La Sampdoria torna a giocare a Napoli, ed è l’occasione per l’attaccante Fabio Quagliarella di tornare nella città che lo ha avuto a disposizione per un anno intero, nel 2010, prima della sua partenza in sede di calciomercato. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Nove anni e sentirli ancora tutti, come forbici infilate nella carne, e un dolore insopportabile che resta lì, a stroncare ogni ricordo, stracciando persino le didascalie: perché l’inferno è esistito, per Fabio Quagliarella, e lo ha inghiottito per davvero, in nove mesi attraversati tra le fiamme gigantesche dell’infame destino, germogliato intorno a lui, dentro di lui. Viveteci voi con uno stalker che vi succhia i vostri giorni, ve li divora e vi li distrugge, sottraendovi il sonno e persino la pace, travolgendovi perfidamente, demolendovi. Già da un po’ è sfilata via l’ingratitudine per il «tradimento» alla Juventus e non ci saranno più fischi ingenerosi ma applausi affettuosi”