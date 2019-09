Tuttosport - Insigne e Allan a risposo contro la Samp, chanche per Lozano dal 1'. Llorente parte dalla panchina

Ultime calcio Napoli. Domani la Sampdoria arriva al San Paolo, prima gara casalinga per gli azzurri in questo campionato. Ieri il gruppo si è allenato a Castel Volturno, Carlo Ancelotti insieme al suo gruppo vuole tornare a vincere dopo il ko all'Allianz Stadium. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Ma la buona notizia di ieri riguarda il ritorno nel gruppo sia di Milik che di Insigne. Il polacco si è allenato solo in parte, per poi proseguire a parte, mentre Insigne è riuscito a seguire fino alla fine il lavoro di Ancelotti. Scalpita il capitano, anche se probabilmente non giocherà dal primo minuto con la Samp che è la squadra contro cui ha giocato più minuti in A (1.027) e una delle 3 formazioni contro cui ha segnato più gol (6). Dovrebbe riposare anche Allan, arrivato ieri alle 12 ed ancora alle prese con un jet lag che smaltirà solo nel giorno della partita. Sono due esclusioni strategiche, per avere entrambi in forma col Liverpool. In forza ai doriani ci sarà il solito Quagliarella. Il capitano della Samp ha trovato il gol in 4 delle ultime 6 presenze di A contro il Napoli. E’ lui lo spauracchio vero, al quale Ancelotti spera di contrapporre Llorente, che giocò il suo primo match in A proprio contro la Sampdoria nell’agosto 2013. Ma Llorente non ha nelle gambe i 90 minuti e dovrebbe starsene inizialmente in panchina. Dovrà fare gli straordinari Lozano, di rientro anche lui dall’America.