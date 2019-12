Udinese-Napoli, Il Mattino: Ancelotti ritorna al centrocampo a quattro. Doppia soluzione in attacco, le ultime di formazione

Notizie calcio Napoli - Lavoro tecnico-tattico con qualche accorgimento rispetto all'ultima partita contro il Bologna e con il modulo che sarà il 4-4-2, salvo novità dell'ultima ora, come avvenuto lo scorso fine settimana con la decisione a sorpresa del tecnico di affidarsi al 4-3-3 nel match al San Paolo contro il Bologna. Queste le indicazioni per Udine.

Come riporta Il Mattino:

"Sulla parte atletica si era modificato qualcosa nelle prime due giornate di lavoro, martedì e mercoledì, qualche accorgimento sul lavoro abituale svolto dagli azzurri durante questa stagione. L'assenza di Allan pesa tantissimo in termini di consistenza in fase difensiva, ecco perché contro l'Udinese verrà riproposto il reparto a quattro con tre centrocampisti veri (Fabian Ruiz, Zielinski e Elmas) e un esterno. In attacco Ancelotti ha più soluzioni da poter scegliere, indisponibile Milik il tecnico potrà decidere tra Insigne e Lozano (potrebbero anche abbassarsi da esterni a centrocampo) Lorente e Mertens".