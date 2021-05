Udinese-Juve, la moviola di Gazzetta: su Cuadrado c'è un falletto ma non sarebbe stato uno scandalo non fischiarlo

SERIE A - La moviola di Gazzetta per Udinese-Juve: "L’Udinese protesta con Chiffi non per il rigore che permette a Ronaldo di pareggiare (il gomito alto di De Paul sulla sua punizione è visibilissimo) ma per la punizione che determina il rigore. Entrano a contatto Cuadrado e Stryger e per la dirigenza friulana è il colombiano a fare fallo, ma le immagini mostrano che Cuadrado arriva un soffio prima del danese che lo tocca. Se Chiffi avesse sorvolato, non sarebbe stato uno scandalo. Ma se punizione doveva essere, giusto sia stata per la Juve. Chiffi invece si perde nel primo tempo un fallo netto di Nuytinck a Cuadrado al limite sinistro dell’area. Doveva essere punizione e giallo".