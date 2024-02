Udinese, Balzaretti: "Critiche di ADL per Samardzic e Perez? Peggio per lui, ha perso una grande opportunità!"

Balzaretti dell'Udinese mana un messaggio al Napoli e De Laurentiis sul caso Samardzic e Perez, ora il calciomercato si accende.

Calciomercato Napoli: retroscena Samardzic e Perez

Napoli - Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di TuttoSport soffermandosi anche sulla recente sessione di calciomercato invernale appena conclusasi. Ecco un breve stralcio:

Nei giorni scorsi De Laurentiis si è lamentato della gestione dell’Udinese rispetto alle trattative per Perez e Samardzic. Come risponde?

"Ho visto giocatori di talento, e credo che il Napoli abbia perso una grande opportunità perché entrambi sono due giocatori forti. Peggio per lui, io sono contento che siano rimasti con noi per centrale l’obiettivo salvezza".

Samardzic è stato protagonista delle due ultime finestre di mercato, come ha vissuto due trattative molto particolari? Sarà protagonista anche della prossima sessione e quant’è forte l’interesse della Juve?

"Premettendo che il bene generale dell’Udinese viene prima di quello di ogni singolo giocatore, è chiaro che il calciatore abbia patito e avuto un calo di rendimento nelle settimane in cui le trattative erano molto serrate. E’ un essere umano e capita, ma nelle ultime gare si sono riviste le sue caratteristiche più importanti. Su di lui c’è l’interesse di tutti i grandi club, anche tedeschi e inglesi, potenzialmente anche della Juventus, con cui, come Udinese, abbiamo da sempre ottimi rapporti. La Juve è un club che lo monitora senza dubbio, poi non possiamo sapere se punteranno sui di lui. Sicuramente sarà protagonista anche del prossimo mercato".