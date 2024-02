Tuttosport - Zielinski guadagnerà meno all'Inter: i dettagli

L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Piotr Zielinski all'Inter.

"Il centrocampista si legherà all’Inter fino al 2027 (con opzione per la stagione successiva) e, inizialmente, prenderà meno rispetto a quello che gli aveva offerto De Laurentiis ma la trattativa con il Napoli non è mai davvero decollata: dopo che in estate il centrocampista aveva rifiutato le lusinghe dell’Arabia Saudita, ha maturato la decisione di restare nel nostro campionato ma in una società dove a 30 anni possa trovare nuovi stimoli".