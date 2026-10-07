Tuttosport - Venerdì Allegri farà la conta dei presenti e capirà quale formazione schierare contro il Frosinone
Rassegna Stampa 18:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match contro il Frosinone, sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo Napoli è stato impegnato ieri in una seduta pomeridiana svolgendo lavoro in palestra. Successivamente esercitazione in fase difensiva e serie di conclusioni verso la porta.
- Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati in gruppo.
- Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.
- Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, venerdì nella rifinitura per il Frosinone Allegri farà la conta dei presenti e capirà quale formazione schierare contro la grande sorpresa del campionato.
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