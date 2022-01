Tuttosport - Vanno verificate le condizioni di Ghoulam, altrimenti sarà Zanoli a prendere il suo posto

Anche domani contro la Sampdoria quello che Spalletti potrà mettere in campo sarà uno schieramento obbligato, uguale a quello che ha pareggiato in casa della Juventus. Ne parla Tuttosport.

"Vanno verificate le condizioni di Ghoulam, per capire se riuscirà a giocare due gare da titolare in meno di 3 giorni: non veniva schierato dal primo minuto dallo scorso 28 febbraio. Se non garantisse il rendimento per altri 90’, sarà Zanoli a prendere il suo posto, forse con lo spostamento di Di Lorenzo sulla corsia mancina.

Gli indisponibili saranno ancora 7 con un solo rientro ma molto atteso, quello di Fabian Ruiz, assente dall’1 dicembre: se nella rifinitura di oggi parteciperà al lavoro in gruppo, potrà essere convocato per la sfida contro la Sampdoria"