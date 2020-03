Tuttosport - Una deroga speciale per il Napoli a Barcellona: possibile un lasciapassare per un numero limitato di azzurri

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive in merito a Barcellona-Napoli: "Dalla mezzanotte di oggi e fino al 25 marzo, il governo spagnolo bloccherà tutti i voli dall’Italia, esclusi quelli di emergenza, umanitari e medici. E le squadre di calcio non rientrano in questa esenzione. Come fare, quindi, per volare martedì a Barcellona e giocare il giorno dopo al Camp Nou il ritorno degli ottavi di Champions col Barcellona? Al momento la soluzione non c’è, al massimo il Napoli potrebbe ricevere un lasciapassare speciale, ma solo per un numero limitato di componenti del club da inserire nella lista di imbarco sul charter. E non è detto che la richiesta possa essere accettata, anche perché in 8 giorni in Spagna tutto può ancora succedere, anche che la gara venga rinviata. Quindi dovrà essere l'Uefa a comunicare al club come muoversi, ben sapendo che la comitiva azzurra dovrà essere sottoposta ad accurati controlli sanitari all’arrivo in Catalogna".