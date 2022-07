Tuttosport - Tre nomi in pole position per sostituire Koulibaly: i dettagli

Calciomercato Napoli. Con l'addio di Koulibaly ad un passo ed i 40 milioni del Chelsea pronti ad entrare nelle casse del Napoli, il club di De Laurentiis è a caccia di un sostituto del senegalese.

Dell'erede di Koulibaly ne ha parlato l'edizione odierna di Tuttosport, che ha individuato tre nomi monitorati con attenzione dal ds Giuntoli:

Il nome in cima alla lista resta quello di Kim Min-jae , sudcoreano del Fenerbahce per il quale c’è da battere la concorrenza del Rennes. L’alternativa è Marcos Senesi difensore argentino del Feyenoord che era entrato nel mirino anche di.... Mancini come oriundo per la Nazionale. La soluzione più semplice è Acerbi : c’è l’ok del difensore. si discute con la Lazio.