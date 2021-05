NAPOLI CALCIO - L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle sostituzioni effettuate da Gattuso: "Gennaro Gattuso è stato costretto a richiamare in panchina Lozano, poi Fabian Ruiz e Zielinski, tutti con il fiato corto ma i loro sostituti non hanno dato ciò che il tecnico calabrese si aspettava da loro: Politano, Elmas e Bakayoko si sono fatti schiacciare dalla pressione del Cagliari e non sono riusciti a emergere".