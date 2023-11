Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul rapporto tra Mazzarri e Osimhen:

"Lavoro in campo per il nigeriano, che continua l’iter riabilitativo e punta a tornare per la sfida contro l’Atalanta. È scattata subito la scintilla tra l’attaccante e Mazzarri, che ha portato con sé una ventata di entusiasmo per i tifosi e di tranquillità per De Laurentiis".