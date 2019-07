Tuttosport - Tra James, Icardi e Pépé...occhio a Lozano! E' sempre lui il preferito di Ancelotti e con 40 mln il Napoli può comprarlo

Calciomercato Napoli - Aspettare con fiducia. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è come quel pescatore che ha lanciato le reti un po’ dovunque, con una generosa dose di esche per provare a capire quali dei pesci grossi possa realmente finirci dentro. James Rodriguez, Pepé, Icardi e Lozanosono i 4 nomi, sui quali si è soffermata l’attività dello staff mercato del club azzurro. Ora non resta che attenderei. Da oggi in poi, quando la squadra sarà tra Edinburgo e Marsiglia per affrontare il Liverpool e l’Om, il presidente De Laurentiis ed i suoi collaboratori potranno fare con calma il punto della situazione sulle manovre di mercato. A cominciare da Nicolas Pepé, 24enne attaccante ivoriano del Lille, che domani tornerà dalle vacanze a Miami ed entro mercoledì scioglierà le riserve, dopo che i suoi tre agenti hanno raccolto le indicazioni dei 4 club che hanno soddisfatto le richieste del club transalpino.

Mercato Napoli, occhio a Lozano

«Il Napoli mi ha offerto 80 milioni», aveva confessato il presidente Lopez in esclusiva su Tuttosport, mentre la punta esterna del Lille ha chiesto 5 milioni netti a stagione, più 5 milioni di commissione ai suoi agenti che hanno fatto una sortita giovedì a Dimaro. Il Napoli ha provato a modificare verso il basso questa richiesta, sperando che gli altri tre club interessati (di sicuro Arsenal e Bayern) non alzino troppo l’asticella, così da chiudere quello che diventerebbe l'acquisto più costoso nella storia del club. Anche se il presidente Lopez vorrebbe scindere le due operazioni, il collega De Laurentiis ha proposto 55 milioni sull’unghia, più il cartellino di Adam Ounas, che piace tanto al tecnico Galtier.

Ma il Napoli dispone di una somma tanto cospicua? Conti alla mano, sì, grazie alle cessioni di Hamsik (20 milioni), Inglese(22 milioni), Sepe e Grassi (11 milioni), Rog (15 milioni), Diawara (21 milioni), Albiol (5 milioni) e Vinicius (17 milioni e la metà andrà a Mendez) per un totale di 102 milioni (non tutti disponibili subito) e dai quali vanno sottratte le somme per Di Lorenzo(9 milioni), Manolas (36 milioni) ed Elmas (15 milioni).

Restano 42 milioni, sufficienti per avviare l’operazione Pepé oppure un altro del suo calibro. Cioè Icardi e, in definitiva Lozano. L’Inter non ha cambiato idea su Maurito che resta sul mercato, con Juventus e Napoli sullo sfondo. Zhang non vorrebbe cederlo a Madame, se non in cambio di Dybala, mentre il Napoli sarebbe in attesa che il prezzo cali fino ad un massimo di 50 milioni, mentre prova a superare gli intoppi legati ai diritti di immagine del bomber. Lozano non ha cambiato squadra e ha giocato con il Psv la gara d’andata contro il Basilea nei preliminari di Champions: il messicano continua ad essere uno dei preferiti di Ancelotti e con 40 milioni il Napoli lo compra. Sull’altro preferito di don Carlo, James Rodriguez, ieri sera dalla Spagna è rimbalzata una voce clamorosa: il Real Madrid avrebbe deciso di togliere il colombiano dal mercato e restituirlo a Zidane (ma non è di suo gradimento), dopo il grave infortunio ad Asensio. Il Napoli non ha smesso di sperare che alla fine il Bandido possa vestire la maglia azzurra per un anno in prestito.