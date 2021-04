Tuttosport svela: patto di sangue nello spogliatoio del Napoli, c'è un proposito che ha preso corpo tra Gattuso e gli azzurri

Ultime notizie Napoli - Secondo Tuttosport, sarà un vero e proprio spareggio nel quale è il Napoli la squadra che sembra avere meno da perdere in prospettiva Champions League.

“La squadra di Gattuso con i tre punti arriverebbe a una sola lunghezza dalla seconda piazza del Milan. Sono calcoli che Ringhio non vuole vengano fatti nello spogliatoio anche perché con la sua squadra ha firmato un patto di sangue avente come proposito quello di vincere il maggior numero delle partite che mancano di qui alla fine. Proposito che ha preso corpo da quando sono tornati tutti gli attaccanti di cui Gattuso ha dovuto fare a meno per periodi che vanno da uno a tre mesi”