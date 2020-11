Tuttosport sullo scontro Koulibaly-Ibra: sono i due simboli internazionali di Napoli e Milan, aspettiamoci scintille

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta la sfida tra Koulibaly e Ibrahimovic: "Sono loro i due simboli a livello internazionale di Napoli e Milan: uno perché ha scritto pagine indelebili della storia del calcio europeo (e non solo), l'altro perché da anni è uno dei difensori più ambiti sul mercato, trattenuto con forza - e denaro - dal Napoli. Ibrahimovic da una parte, Koulibaly dall'altra. Quando si scontreranno saranno scintille, non solo metaforicamente. In campo ci saranno due armadi, quasi 200 kg sommando i pesi di entrambi. Si sono affrontati lo scorso 12 luglio quando Napoli-Milan terminò 2-2: allora si annullarono, con Koulibaly che riuscì a tenere a bada Ibra, sostituito da Pioli dopo 17' minuti della ripresa sul punteggio di 2-1 per il Napoli. Allora però era un Ibra non al 100%, a differenza di quello di oggi reduce da 8 gol in A in 5 gare. Koulibaly durante la sosta non si è riposato, ha indossato per due volte la fascia di capitano del suo Senegal contro la Guinea-Bissau e ha fatto la solita differenza".