Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Petagna: "Avverte un problema analogo e si sta trascinando la problematica dalla sfida contro la Fiorentina del 17 gennaio. Per poter guarire, dovrebbe riposare, ma non può. E così, quello che era considerato la terza (se non quarta) punta centrale del Napoli, si è ritrovato ad essere quello più utilizzato da Gattuso: 27 volte in campo l’ex Spal, contro le 26 di Insigne, le 21 di Mertens e le 11 appena di Osimhen"