Ultime notizie Napoli - Tamponi e dita incrociate in casa Napoli, soprattutto per il portiere Alex Meret come racconta l'edizione odierna di Tuttosport.

"Con l’infortunio di Ospina, non resterebbe che il pur bravo Contini come portiere per la sfida di domani pomeriggio con il Crotone allo stadio Maradona. A meno che il club non decida, con l’assenso del calciatore, di mettere in campo Ospina dopo una infiltrazione per non fargli sentire dolore al dito"