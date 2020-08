Tuttosport su Osimhen: "Ha già dimostrato personalità, quella che gli ha permesso di arrivare dai sobborghi di Lagos ai vertici del calcio mondiale"

Aspettando di conquistare il Napoli a suon di gol, Victor Osimhen ha già dimostrato nella conferenza stampa di presentazione la sua spiccata personalità, come racconta Tuttosport:

“Quella che gli ha permesso di arrivare dai sobborghi di Lagos ai vertici del calcio mondiale: «Essere qui per me significa aver compiuto un grande passo ho sempre pensato che bisogna credere nei propri sogni e non mollare mai e il Napoli per me oggi è proprio questo, un sogno che si avvera». Eppure qualche perplessità c’era stata, spazzata via dall’intesa subito sbocciata con De Laurentiis e Gattuso e dall’affetto dei tifosi che ha subito travolto il nuovo arrivato”