Tuttosport su Meret: sarà il portiere del futuro, il Napoli non sembra intenzionato a cederlo per alcun prezzo

Ultime notizie Napoli - Nella finale di domani sera all’Olimpico, potrebbe crescere ulteriormente la quotazione del portiere del Napoli Alex Meret: il listino del ragazzo friulano è riuscito a tenere nonostante la recente crisi finanziaria. Ne parla Tuttosport:

"Gattuso lo sta migliorando con un lavoro certosino nel tocco del pallone con i piedi: ogni giorno, a fine allenamento, Meret svolge con il preparatore Nista un’attività di miglioramento nella gestione della palla quando c’è da rilanciare l’azione della squadra azzurra. Sarà il portiere del futuro ed il Napoli non sembra intenzionato a cederlo per alcun prezzo, anche perché farà parte dello zoccolo duro della squadra che Gattuso allenerà per i prossimi tre anni"