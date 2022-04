Quando rientra in campo Di Lorenzo? L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul possibile rientro in campo del terzino destro del Napoli.

"Di certo non ci sarà Koulibaly squalificato dal giudice sportivo a seguito della quinta ammonizione (era diffidato) rimediata contro i giallorossi, mentre dovrebbe finalmente tornare fra i convocati Giovanni Di Lorenzo che ieri ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo"