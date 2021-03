Tuttosport strepita contro l’arbitro: gravissimi errori, in ballo anche la credibilità della Champions! Netto un rigore su Ronaldo, la punizione del 2-2 è inventata

Ultime Serie A - Nella drammatica notte dell'eliminazione dalla Champions League, che apre una crepa profonda nella stagione della Juventus, la speranza è tutta nei 23 anni di Federico Chiesa, secondo Tuttosport.

“Ancora una volta la Juventus deve lamentarsi per un arbitraggio non all'altezza della Champions League, che ha dato un rigore generoso al Porto, che ne ha negato uno netto su Ronaldo nei supplementari e si è completamente inventato la punizione con la quale il Porto ha segnato il gol della qualificazione. Grave, gravissimo errore a questi livelli nei quali una qualificazione vale milioni di euro e c'è in ballo anche la credibilità della competizione. Intendiamoci, la Juventus non è uscita solo per l'approssimazione del mediocre signor Biorn Kuipers, ma con il rigore su Ronaldo e senza la punizione fischiata ingiustamente a Rabiot, racconteremo molto probabilmente la qualificazione della Juventus. Questo è un fatto”