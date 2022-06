Tuttosport - Sprint Juve per Koulibaly grazie alla cessione di Demiral

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di una Juventus molto interessata a Koulibaly. La cessione di Demiral all'Atalanta ha garantito denaro fresco da investire nel reparto difensivo di Allegri.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"L’opzione più logica - vista la necessità di sostituire niente meno che Giorgio Chiellini - è quella di puntare su un altro big assoluto del ruolo: Kalidou Koulibaly , del Napoli. Finora il giocatore non ha manifestato la volontà di rinnovare il contratto, in scadenza tra un anno. Prosegue il tira e molla con De Laurentiis , il quale comincia a intravvedere il rischio di perdere il giocatore a parametro zero tra 12 mesi. Forse forse, meglio ragionare anche su una disconnessione che quantomeno porti soldi. Il Napoli chiede 40 milioni, per il momento. L’ossigeno che arriva nelle casse della Juventus dal riscatto di Demiral serve a ristrutturare un reparto, quello arretrato, che in ogni caso si appresta ad affrontare una fase di profondo rinnovamento".