Tuttosport - Speranze per Osimhen: l'attaccante potrebbe essere convocato per il Sassuolo

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Ieri si sono rivisti al meglio due calciatori di cui Gattuso stava aspettando il pieno recupero, Ghoulam e Fabian Ruiz, oltre a Hysaj (ha sostituito Politano nel finale), Demme e Ospina rimasti in panchina per essere impiegati mercoledì in casa del Sassuolo. Nell’infrasettimanale della 25esima giornata, Gattuso potrebbe ritrovare anche Osimhen, ma senza fretta, perché adesso è tornato Mertens. E ha stretto pure i denti, uscendo solo a 8 minuti dal 90’, ma dando la sensazione di essere di nuovo brillante come prima dell’infortunio alla caviglia, a Milano contro l’Inter".