Tuttosport - Spalletti sempre più vicino al Napoli: colloqui continui con ADL. Si sblocca la pista Gattuso-Fiorentina

CALCIO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport l'allenatore in pole per prendere il posto di Gattuso è senza dubbio Luciano Spalletti.

PANCHINA NAPOLI: SPALLETTI IN POLE

Il quotidiano scrive: "Per sostituirlo in panchina De Laurentiis ha condotto un casting infinito, ponderando la scelta, ma adesso l’orientamento porta a Luciano Spalletti, sotto contratto con l’Inter fino a giugno ma senza panchina da due anni. I contatti tra l’allenatore toscano e il presidente del Napoli sono continui: hanno discusso di questioni tecniche ed economiche rimandando ogni decisione al termine della stagione. Il futuro di Gattuso vira invece verso Firenze, dove il suo Napoli giocherà domenica: il tecnico sembra essersi convinto dopo aver parlato direttamente con il presidente Rocco Commisso, con il quale avrebbe anche discusso non tanto di condizioni economiche ma di indicazioni sul mercato da fare".