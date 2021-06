Tuttosport - Spalletti ha chiesto un mediano: spunta Zambo Aguissa del Fulham, in lizza anche altri due nomi

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport fa il casting mediano per il Napoli. Oltre al nome di Toma Basic spunta un profilo assolutamente nuovo che per caratteristiche ricorda Bakayoko (rientrato al Chelsea per fine prestito).

SPALLETTI VUOLE UN MEDIANO

Il quotidiano scrive: "Spalletti ha chiesto assolutamente l’arrivo di un mediano «ad alta percorrenza», uno di grande quantità e qualità come possono essere Allan e Veretout. La ricerca è cominciata, ma intanto si sta guardando anche ad altri profili che esprimano una certa fisicità. Quello che piace di più è il croato 24enne in forza al Bordeaux, Toma Basic, un elemento molto gradito anche alle squadre spagnole ed inglesi. Negli ultimi giorni ha preso quota, invece, la candidatura di André-Frank Zambo Anguissa, nazionale camerunese in forza al Fulham. Ha 25 anni e gioca nei due centrali del centrocampo a 4 che il coach Scott Parker utilizza nel suo 3-4-3. Fisicamente Anguissa ha le stesse sembianze di Bakayoko, ma un dinamismo ed una propulsione sicuramente maggiore. Alla fine la scelta potrebbe ricadere soprattutto su Morten Thorsby, il 25enne danese che la Sampdoria potrebbe decidere di vendere".