Tuttosport - Spalletti crede fermamente nell'Europa League: c'è un indizio che lascia pochi dubbi

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea l'importanza che ha l'Europa League per Luciano Spalletti.

"«Spero che la mia squadra si faccia trovare pronta, perché ci sarà un impatto duro e bisognerà partire forte. Turnover? I tanti impegni devono ancora cominciare, quindi, non si fa fatica nella scelta della formazione: non siamo ancora nelle condizioni di cambiare 4-5 calciatori», le verità di Spalletti sull’Europa League del Napoli raccontate alla vigilia attraverso poche parole ma fin troppo chiare. La sua squadra deve credere in questa competizione e, per spiegare ancora meglio l’importanza della sfida di stasera, il tecnico ha lasciato intendere che l’ipotizzato turnover non ci sarà"