Tuttosport - Spalletti aveva detto sì da mesi, De Laurentiis lo aveva convinto già a fine gennaio

Ultime notizie Napoli - Luciano Spalletti ha accettato le avances di Aurelio De Laurentiis per allenare il Napoli, come racconta Tuttosport.

“Lo aveva convinto già a fine gennaio, quando sembrava convinto della necessità di esonerare Gattuso per dare la svolta alla squadra che stava soffrendo a causa delle tante defezioni. Buon per il Napoli che il presidente decise di soprassedere, così da permettere a Ringhio di ricostruire il team fino a portarlo in quella zona Champions, poi persa soltanto per un gol”