Tuttosport - Sosta forzata per il Napoli: Gattuso tiene alta la tensione, stilata una tabella per non perdere la condizione fisica

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come la sosta forzata per il Napoli cambierà qualcosina sulla preparazione fisica degli azzurri che ritorneranno a giocare solo il 13 marzo: "E adesso? Sarà stato un bene, oppure no, per il Napoli rinviare la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter? Lo staff tecnico guidato dal coach Gattuso si sta interrogando sull’argomento e proverà a tenere alta la concentrazione di una squadra che tornerà a giocare una partita valida per i 3 punti, soltanto venerdì 13 marzo, a Verona contro l’Hellas, anticipo della ottava giornata di ritorno, che slitterà di una settimana. Oggi e domani sono previsti a Castelvolturno allenamenti molto serrati per tenere densa la muscolatura, poi sabato e domenica due giorni di riposo per tutti i calciatori e da lunedì si ricomincerà ad allenarsi sodo in previsione della trasferta in Veneto: anche al Bentegodi si giocherà a porte chiuse".