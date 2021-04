Tuttosport - Sorpresa Ospina, il portiere sarà tra i convocati per il Crotone: previsti altri due rientri importanti dall'infermeria

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, nel Napoli c'è un recupero importante. Si tratta di David Ospina che dovrebbe figurare nell'elenco dei convocati anche se alla fine si accomoderà in panchina. Dovrebbero rientrare anche Rrahmani e Petagna: "Recuperato Ospina, anche se non al top per il dolore al dito, che siederà in panchina accanto al duo Petagna-Rrahmani. Il centravanti si era infortunato contro la Juventus il 13 febbraio e aveva saltato otto gare (sei di campionato), mentre il centrale difensivo è mancato nelle due trasferte con il Milan e la Roma: ora Gattuso può disporre di entrambi".