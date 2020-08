Tuttosport - Sirigu-Napoli, affare in notevole ribasso: il portiere non accetterebbe la concorrenza di Ospina

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Sirigu: "Meno allettante, invece, la strada che porta in quel di Napoli. Dove l’ex Psg rischierebbe di affrontare una stagione in aperta competizione con David Ospina proprio lungo il sentiero che conduce al grande obiettivo di Euro2021. Da vivere nelle sue intenzioni con indosso la maglia azzurra sì, ma quella della Nazionale. Uno scenario che ha indotto il Torino, di conseguenza, ad accelerare le operazioni per identificare il futuro numero uno in caso di partenza di Sirigu. Con Davide Vagnati al lavoro per individuare il profilo che andrebbe a completare il pacchetto dei portieri insieme a Samir Ujkani, che ha trovato la quadra con la società per il rinnovo, e ad Antonio Rosati, in scadenza nel 2021. Il nome in pole position resta quello di Luigi Sepe: il direttore tecnico granata è in costante contatto il procuratore del 29enne del Parma, quel Mario Giuffredi che non a caso negli ultimi giorni ha candidamente aperto ad una cessione del suo assistito".