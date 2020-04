Tuttosport - Sirigu allontana l'ipotesi Napoli: vuole chiudere la carriera al Torino

Ultimissime Napoli - Nelle ultime settimane si è fatto molto spesso il nome di Salvatore Sirigu come possibile sostituto di Alex Meret qualora l'estremo difensore friulano non fosse riconfermato dal Napoli. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'idea Napoli per il portiere granata sarebbe ogni giorno sempre di più lontana: Cairo non avrebbe nessuna intenzione di privarsi di uno dei pilastri della squadra e dello spogliatoio. Inoltre Sirigue - si legge sul quotidiano - avrebbe espresso il pensiero di chiudere la carriera al Toro.