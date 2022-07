Tuttosport - Simeone-Napoli: spunta indizio sulla cessione imminente

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive sull'incrocio di mercato in atto tra Petagna e Simeone. La cessione del primo può sbloccare l'arrivo dell'argentino alla corte di Spalletti.

Ecco cosa scrive Auriemma:

"Le prossime saranno ore decisive anche per il passaggio di Petagna al Monza (i brianzoli lo vogliono in prestito oneroso ed obbligo di riscatto solo in caso di salvezza) e quello successivo di Simeone al Napoli. L’attaccante argentino non è stato convocato dal tecnico dell’Hellas, Cioffi , per l’amichevole contro l’Hoffenheim, ulteriore indizio che conferma la sua imminente cessione. De Laurentiis verserà 15 milioni di base fissa, più altri 4 di bonus più o meno raggiungibili"