Tuttosport - Senza Champions la Juve avrà almeno 80 milioni in meno di ricavi: a rischio la permanenza di Cristiano Ronaldo

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Ma quanto rischia di perdere la Juventus se non raggiunge la Champions League? Si può calcolare in modo non troppo approssimativo, che in ballo ci sono circa 80 milioni di euro. Non pochi, anzi tantissimi nell’epoca del Covid, con la pandemia che ha prosciugato le casse dei club calcistici europei. Ottanta milioni in meno significherebbe, per la Juventus ‘21-22 affrontare sacrifici importanti a livello di calciomercato. Il primo nome che viene in mente è Cristiano Ronaldo che, fra ammortamento e ingaggio, pesa 87 milioni di euro".