Tuttosport - Se va via Koulibaly, il primo obiettivo Napoli è Milenkovic: la situazione

Milenkovic in caso di addio Koulibaly. Stando a quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli starebbe monitorando la situazione del centrale difensivo serbo della Fiorentina qualora qualcuno dovesse realmente fare un'offerta per Kalidou. Tra le squadre più interessate al difensore del Senegal ci sarebbe adesso il Chelsea.

Ecco cosa scrive Auriemma su Tuttosport:

"Se dovesse andare via Koulibaly per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro, il sostituto si prevede possa essere Milenkovic, centrale 25enne di ottima affidabilità e spiccata capacità di segnare gol in acrobazia".