Tuttosport - Sconfitta in casa della Juve: l'analisi del giorno dopo fatta a Castel Volturno da Gattuso e squadra

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "E’ stata una sconfitta con poche ripercussioni in classifica, contro una formazione che aveva invece la necessità di conquistare i tre punti per non rischiare di scivolare fuori dalla zona Champions. L’analisi del giorno dopo a Castelvolturno è stata questa, con l’onestà estrema che occorre per non ripetere certe prestazioni e certi errori. Soprattutto quelli commessi da Fabian Ruiz e Zielinski, che avrebbero potuto cambiare il risultato con due occasioni sciupate banalmente ed incredibilmente per calciatori della loro qualità tecnica. Come atteggiamento, poi, avrebbe potuto essere preferibile aspettare la Juventus all’interno della metà campo e poi provare a colpirli con la velocità di un fulmine di guerra con Osimhen".